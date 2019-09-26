فيديو يثير جدلاً لشخص يغني داخل مستشفى والممرضات يصفقن.. و”صحة جدة” ترد

ردت الشؤون الصحية بمحافظة جدة على مقطع فيديو متداول أثار جدلاً، يظهر شخصاً يغني داخل أحد المستشفيات، فيما تشارك ممرضات بالتصفيق، بدا كأنه احتفال باليوم الوطني، الأمر الذي أثار استياء البعض.
وقالت صحة جدة في ردها وفقاً لـ”سبق”، إن المستشفى ليس حكومياً كما قيل، وإنما داخل مقر شركة مسؤولة عن علاج مرضى الفشل الكلوي، ويقع في الفناء الخارجي لمستشفى شرق جدة، ولا يتبع للمستشفى إطلاقاً.
وأكدت بأن الشركة المشار إليها قد خرجت عن الضوابط المرعية في مثل هذه المناسبات، وستتخذ الإجراءات النظامية تجاه ما بدر منها، لضمان عدم تكرار ذلك مستقبلاً.