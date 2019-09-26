وزير الطاقة يؤكد استعادة القدرة الإنتاجية في “أرامكو”.. ويصف ذلك بالإنجاز الاستثنائي

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان استعادة القدرة الإنتاجية في “أرامكو” بعد الهجوم الذي شهده معملا بقيق وخريص، مقدماً الشكر لفريق العمل في الشركة، واصفاً ما تم حتى الآن بالإنجاز الاستثنائي بكل المقاييس، والذي يؤكد موثوقية المملكة كمزود للطاقة في السوق العالمية.
وقال الأمير عبدالعزيز إن إنتاج المملكة من غاز الإيثان بلغ الآن 900 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، فيما بلغ مجمل الطلب المحلي الحالي 940 مليون قدم مكعب قياسية يومياً، لتكون نسبة خفض إمدادات الإيثان الحالي 4.5 % فقط.
وأشار إلى أن تشغيل معمل سوائل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة هذه الليلة سيؤدي إلى القدرة على تلبية كامل الطلب المحلي بنهاية هذا الأسبوع، دون أي تقليص في إمدادات الإيثان إلى الشركات والمصانع المحلية.
وأوضح وزير الطاقة أن إمدادات الغاز الطبيعي (البروبان والبيوتان والجازولين الطبيعي)، بات بالإمكان تلبية كامل الطلب المحلي دون أي تخفيض في الإمدادات.وفق “أخبار 24”.
وبين أن كميات الإنتاج الحالية من سوائل الغاز الطبيعي بلغت حوالي 880 ألف برميل يومياً، مقابل حجم الطلب المحلي البالغ 792 ألف برميل يومياً، مشيراً إلى أنه مع تشغيل معمل سوائل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة، سيبلغ الإنتاج 960 ألف برميل يومياً مع نهاية هذا الأسبوع.