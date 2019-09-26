“الصحة”: إجمالي عدد المستفيدين من العيادات المتنقلة بلغ أكثر من 85 ألفاً

كشفت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء)، عن عدد المستفيدين من خدمات العيادات المتنقلة، الذي بلغ عددهم خلال النصف الأول للعام الحالي أكثر من 85 ألف مستفيد، وذلك عبر 10 عيادات متنقلة، ذلك ضمن مبادرة إصلاح وإعادة هيكلة الرعاية الصحية.
وأوضحت الصحة أنّ هذه العيادات تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية، كخدمات الكشف على الأمراض ومتابعة الأمراض المزمنة وصحة الأسنان، ومتابعة صحة الطفل السليم والتطعيمات، وغيرها من الخدمات.
وتعد العيادات المتنقلة أحد أنجح الوسائل المتبعة حديثاً لمواجهة تحديات الحاجات الصحية، وتهدف إلى الوصول للتجمعات السكانية الطرفية البعيدة عن المنشآت الصحية.
وفي السياق ذاته بينت الصحة، أن إجمالي عدد العيادات الاستشارية التخصصية في المراكز الصحية بلغ 116 عيادة، حيث يتم من خلالها تقديم خدمة أطباء الأسرة والتخصصات الطبية الرئيسية. وفق “أخبار 24”.
وتهدف هذه العيادات الاستشارية إلى التسهيل على المراجع عبر توفير الطبيب المختص، ولسهولة الحصول على الموعد في فترة بسيطة وتخفيف الازدحام في المستشفيات، إضافة إلى رفع كفاءة المراكز الصحية ورفع كفاءة التدريب.