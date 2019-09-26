“الجبير”: طريقة تعامل المملكة مع الاعتداءات على أرامكو ستعلن في الوقت المناسب

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن المملكة تحقق بكل جدية وتتشاور مع كل الأطراف، وتعمل بكل دقة وعناية، حتى تصل إلى الخيارات المناسبة للرد على الاعتداءات ضد المنشآت النفطية في بقيق وخريص.
وأشار، في مؤتمر صحفي مع منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة مارك لوكوك في نيويورك، إلى أن التحقيق سيتم أولاً وسوف تواصل المملكة كل المشاورات مع أصدقائها وحلفائها، حيث إن هذا السلوك مرفوض ومستنكر، وطريقة تعامل المملكة معه سوف تُعلن في الوقت المناسب.
وأضاف: “أجرينا تحقيقا للتأكد من مصدر إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، والنتائج الأولية تؤكد أنها كانت أسـلحة إيرانية، ونحن نُحمّل إيران المسؤولية، والمملكة طلبت من الأمم المتحدة بعث خبراء دعمًا لهذا التحقيق، وهم الآن في المملكة مع خبراء من بلدان أخرى، وعند الوصول لنتائج سنعرف من أين أُطلقت الصورايخ والطائرات، ثم نقرر الخيارات المتاحة”.وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن بيت القصيد هو أن سلوك إيران لا يمكن أن يستمر هكذا، فعلى إيران أن تلتزم بالقانون الدولي، وأن تمتثل للنظام العالمي الذي يستند إلى قواعد راسخة، وهذا السلوك الإيراني العدواني يجب أن يتوقف.