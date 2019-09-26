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اخبار رياضية > قبل لقائه المرتقب أمام الشباب.. الاتحاد مهدد بفقد اثنين من محترفيه بسبب الإصـابة
26/09/2019   7:03 ص

قبل لقائه المرتقب أمام الشباب.. الاتحاد مهدد بفقد اثنين من محترفيه بسبب الإصـابة

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كشف الإعلامي الرياضي علاء سعيد، أن محترفي نادي الاتحاد المغربي مروان دا كوستا والصربي أليكساندر بريجوفيتش، قد تعرضا للإصـابة قبل اللقاء المرتقب أمام الشباب.

وأوضح سعيد أن اللاعبين سيخضعان للكشف الطبي اليوم (الخميس) والذي سيحدد إمكانية مشاركتهما من عدمها في مباراة الشباب المقررة يوم الجمعة المقبلة ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، باستاد الملك فهد الدولي في الرياض.

يذكر أن الشباب يحتل المركز السابع في ترتيب جدول الدوري برصيد 6 نقاط، فيما يحتل الاتحاد المركز الـ 14 برصيد 3 نقاط في 3 مباريات خاضها، حيث يتبقى له لقاء مؤجل أمام التعاون. وفق “أخبار 24”.

قبل لقائه المرتقب أمام الشباب.. الاتحاد مهدد بفقد اثنين من محترفيه بسبب الإصـابة

اخبار رياضية
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