البرتغالي جوزيه مورينيو في جدة الثلاثاء المقبل في ضيافة معهد إعداد القادة

أعلن معهد إعداد القادة أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو سيكون في ضيافة المعهد بجدة يوم الثلاثاء المقبل الذي يوافق الأول من شهر أكتوبر.
وأوضح المعهد أن مورينيو سيجري لقاء خاصاً مع مدربي كرة القدم الوطنيين، ليشاركهم خبراته وتجاربه المميزة والمثيرة.
ويعد مورينيو واحداً من أفضل المدربين في العالم، وتولى تدريب عدة فرق أوروبية، أشهرها بورتو البرتغالي وإنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني وتشيلسي ومانشيستر يونايتد الإنجليزيين.وفق “أخبار 24”.
ونجح البرتغالي في التتويج بـ 25 لقباً مع الفرق التي دربها، أبرزها دوري أبطال أوروبا مرتين مع ناديي بورتو وإنتر، والدوري الأوروبي مع مانشيستر يونايتد.