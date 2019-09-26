وزير الدفاع الأمريكي في اتصال مع ولي العهد: سنقوم بكل ما هو ضروري لمساعدة المملكة للدفاع عن نفسها

تلقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.
وتطرق وزير الدفاع الأمريكي خلال الاتصال، إلى الترتيبات الجارية لإرسال قوات أمريكية ذات طبيعة دفاعية إلى المملكة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستقوم بكل ما هو ضروري لمساعدة المملكة للدفاع عن نفسها.
كما أكد إسبر على ضرورة كبح سياسة إيران العدائيةً التي تزعزع الاستقرار في المنطقة، مجدداً شكره للمملكة على انضمامها للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية. وفق “أخبار 24”.
من جهته، أكد ولي العهد أن الهجوم التخريبي الذي تعرضت له المملكة يعد تصعيداً خطيراً تجاه العالم بأسره يتطلب وقفة حازمة حفظاً للسلم والأمن الدوليين.