ما هي “فضيحة أوكرانيا” التي دفعت الديمقراطيين لبدء إجراءات عزل ترامب؟

يعيش الرئيس دونالد ترامب هذه الأيام حالة من القلق، بعد أن اتصل برئيس أوكرانيا لدفعه لإجراء تحقيق في بلاده عن أمور مالية متعلقة بعائلة “جو بايدن” المرشح الديمقراطي والمنافس المحتمل لترامب في انتخابات 2020 الرئاسية.
الأمر الأهم أن ترامب طلب ذلك في مكالمة هاتفية بينه وبين الرئيس الأوكراني فلاديمير زلنسكي، وقد أقر ترامب بأنه تحدث عن بايدن مع “زلنسكي”، لكنه أنكر ممارسة تهديدات بعزله أو مساومته على مساعدة عسكرية أمريكية لبلاده حتى يجري التحقيق.
ودعا نائب الرئيس الأمريكي الأسبق جو بايدن ترامب إلى الالتزام التام بتحقيقات الكونغرس بشأن المكالمة والتهديد، بينما أعلنت رئيسة مجلس الواب نانسي بيلوسي رسمياً إطلاق تحقيق بهدف عزل ترامب، لأنه استغل نفوذه لمضايقة منافسه في الانتخابات الرئاسية. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن البيت الأبيض نشر مضمون المكالمة التي ثبت فيها أن ترامب طلب فعلا من الرئيس الأوكراني أن يتواصل مع وزير العدل الأمريكي وليام بار، ومحاميه رودولف جولياني، بشأن تلك التحقيقات.