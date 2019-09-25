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أخبار محلية > بالفيديو.. تركي آل الشيخ يطلب لقاء طفل أُعجب بإجابته عن سؤال “أين تقع السعودية؟”
25/09/2019   10:57 م

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يطلب لقاء طفل أُعجب بإجابته عن سؤال “أين تقع السعودية؟”

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طلب رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ لقاء طفل ظهر في مقطع فيديو وهو يرد على سؤال سألته له طفلة أخرى عن السعودية، حيث غرّد على حسابه طالبا لقاءه، وواصفا إياه بالبطل.

وأظهر مقطع الفيديو الطفل وهو يرتدي الزي الوطني، فيما تسأله طفلة أخرى وهي تمسك بالمايك في يدها: “أين تقع السعودية؟”، فرد: “لن تقع السعودية”، فكررت السؤال وكرر هو الإجابة. وفق “أخبار 24”.

وغرّد آل الشيخ معجبًا برد هذا الطفل، قائلا: “كفو يابطل ياولدي، أبي اتشرف أقابلك.. ياليت تعطيني فرصة”.

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يطلب لقاء طفل أُعجب بإجابته عن سؤال “أين تقع السعودية؟”

أخبار محلية
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