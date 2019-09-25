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أخبار محلية > “العمل” تصدر 26 قراراً بحق شركات ومكاتب الاستقدام المخالفة
25/09/2019   10:55 م

“العمل” تصدر 26 قراراً بحق شركات ومكاتب الاستقدام المخالفة

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أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 26 قراراً بشأن مخالفات مكاتب وشركات الاستقدام، منها: إيقاف جميع الخدمات عن عدد من مكاتب الاستقدام لمدة 3 أشهر.

وتضمّنت القرارات إلغاء 12 ترخيصًا والسحب من الضمان البنكي عن 9 لعدم الإيفاء بحقوق المتعاملين، وإيقاف جميع الخدمات عن 5 أخرى لمدد مختلفة لارتكابها عدة مخالفات.

وشملت المخالفات منح الغير حق الانتفاع بالترخيص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، والتعامل مع السماسرة وغير المرخصين بالنشاط والامتناع أو العجز عن الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالعملاء. وفق “أخبار 24”.

“العمل” تصدر 26 قراراً بحق شركات ومكاتب الاستقدام المخالفة

أخبار محلية
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