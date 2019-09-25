تنفيذ حكم القتـل تعزيراً بحقّ مهرب مخدرات في منطقة الجوف

نفذت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء في منطقة الجوف، حكم القتـل تعزيراً بحقّ مهرب مخدرات سوريّ الجنسية.
وفيما يلي نصّ بيان الوزارة:
“بفضل من الله تم القبض على المدعو ماجد علي الطويل (سوري الجنسية) عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له.
وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقـتله تعزيراً، وأُيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه. وفق “أخبار 24”.
وقد تم تنفيذ حكم القتـل في الجاني ماجد علي الطويل يوم الأربعاء الموافق 26 / 1 / 1441 هـ في منطقة الجوف”.