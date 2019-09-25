“قانوني”: لجنة الانضباط رفضت معاقبة “حمدالله” لهذا السبب!

كشف القانوني أحمد الأمير ، حقيقة عقوبة اللاعب عبدالرزاق حمدالله بعد تصرفه تجاه لاعب الحزم في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وحسم القانوني أحمد الأمير، الموقف تجاه حمد الله، مستبعدا تعرض اللاعب للإيقاف، لأن اللقطات التليفزيونية كشفت قيامه بالبصق على الأرض، مما يجعل معاقبته أمرا مستحيلا، مستندا لواقعة مشابهة لنجم الهلال سلمان الفرج.
وكتب “الأمير” عبر صفحته الرسمية تويتر: حينما قلنا ان بصق حمدالله لا يستحق العقوبة كانت قراءة قانونية لحالة انضباطية وفقاً للانظمة المحلية و الدولية و القرارات السابقة في مثل هذه الحالات ومنها حالة سلمان الفرج .وفق “المرصد”.
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وكانت تقارير قد أشارت إلى إمكانية إيقاف حمد الله لـ 6 مباريات قادمة، بسبب قيامه بالبصق على لاعب الحزم.
علق الإعلامي الرياضي إبراهيم الجارالله على تصرف لاعب النصر حمد الله تجاه لاعب الحزم وعدم اتخاذ أي إجراء لمعاقبته.