15 ألفا ثمن نقاط النصر

بدأ الأهلي تحضيراته للمواجهة المرتقبة أمام النصر مساء الجمعة القادم في قمة الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وجاءت انطلاقة التحضيرات للمواجهة وسط أجواء معنوية جيدة عقب استلام المدرب الوطني صالح المحمدي للمهام الفنية خلفاً للمقال برانكو وإجراء تغييرات جذرية على التشكيلة الأساسية للفريق، ما ظهرت بوادره فوراً من خلال الانتصار المهم على الفتح في الجولة الماضية بهدفين نظيفين، وعلى رغم الأجواء الجيدة داخل المعسكر الأخضر قبل مواجهة النصر، إلا أن المحمدي مازال يعاني من الغيابات بداعي الإصابات، حيث لايزال وضع الثنائي البوسني زوكانوفيتش وساريتش غير واضح من ناحية جاهزيتهما لمواجهة النصر من عدمه، وكان الفريق قد خاض لقاء وديا أمام الانتصار عقب 24 ساعة من لقاء الفتح استغله المحمدي لإشراك كافة العناصر الغائبة عن صفوف الفريق منذ انطلاقة الموسم ومن بينها العائد للتو من الإصابة معتز هوساوي الذي شارك لمدة 70 دقيقة، كما شهد اللقاء الودي مشاركة الظهير الأيسر خالد البركة المنتقل إلى الأهلي من الحزم ولكنه لم يشارك في أي لقاء بداعي الإصابة. وفق “عكاظ”.
من جهتها، رصدت إدارة النادي مبلغ 15 ألفا لكل لاعب في حال الفوز على النصر في الجولة القادمة، وذلك ضمن تحضيراتها المعنوية للاعبين قبل القمة.