3 مدربين على طاولة مفاوضات الأهلي

كشفت مصادر مطلعة في النادي الأهلي أن مسيري النادي اقتربوا من التعاقد مع مدرب بديل لبرانكو إيفانكوفيتش مدرب الفريق الأول لكرة القدم المقال الذي ينتظر أن يحسم أمر التعاقد الرسمي معه خلال اليومين المقبلين على أبعد تقدير وأنهم لن يستعجلوا في هذا الجانب؛ رغبة في اختيار المدرب الأفضل والوصول لاتفاق مع اسم تدريبي يناسب الفريق بعناصره الحالية ويحقق تطلعات مسؤولي النادي ومحبيه خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.
ويوجد على طاولة الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي ملفات لأسماء ثلاثة مدربين مميزين يفاضل بينهم مسؤولو النادي قبل حسم الأمر بشكل رسمي مع أحدهم لإكمال المهمة من المدرب الوطني صالح المحمدي مدرب فريق الناشئين بالنادي الذي تولى مهمة الإشراف الفني على الفريق الأول لكرة القدم بشكل مؤقت.
ويضع مسيرو النادي الأهلي فترة التوقف للمنافسات المحلية القادمة في الحسبان لإسناد المهمة للمدرب الجديد وجهازه المساعد حسبما أشارت له الـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، والتي تأتي عقب الجولتين القادمتين أمام النصر والفيحاء وتحديدا مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال هذه الفترة مباراتين أمام سنغافورة ومنتخب فلسطين ضمن تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس 2022.
من جهة أخرى، عاود فريق الأهلي لكرة القدم تدريباته مساء أمس الثلاثاء على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل بعد تمتع الجميع براحة ليوم واحد من قبل مدرب الفريق عقب انتصارهم على الفتح السبت الماضي بهدفين نظيفين وخوض مباراة تجريبية أمام الانتصار الأحد الماضي؛ استعدادا لمواجهة الكلاسيكو أمام النصر الجمعة المقبل على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة ضمن الجولة الخامسة لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
واستهل المدرب الوطني صالح المحمدي مدرب فريق الأهلي الحصة التدريبية باجتماع مع اللاعبين، شدد من خلاله على الإعداد الأمثل للمباراة؛ مطالبا الجميع بمضاعفة الجهد والتركيز الكبير خلال التدريبات التي تسبق المواجهة المنتظرة لما تشكله نقاط اللقاء من أهمية كبرى بعد فقد الفريق عددا من النقاط في الجولات الثلاث الأولى للمسابقة.
وشرح مدرب الأهلي البرنامج الذي سيسير عليه اللاعبون خلال الأيام المقبلة قبل أن يؤدي اللاعبون عددا من التدريبات اللياقية، وتطبيق كثير من الجمل الفنية التي اعتمدت على دقة وسرعة نقل الكرة بين اللاعبين في بناء الهجمة مع العمل على الاستفادة من الكرات العرضية.