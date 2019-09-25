“اتحاد القدم”: قررنا الاكتفاء بنشر قرارات “الانضباط” عبر موقعنا الإلكتروني فقط

قرر اتحاد كرة القدم التوقف عن نشر قرارات لجنة الانضباط التابعة له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والاكتفاء فقط بنشرها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالاتحاد.
وذكر أمين عام اتحاد الكرة إبراهيم القاسم وفقا لـ”العربية”، أن إشكالية حدثت في الموقع الإلكتروني للاتحاد منعت نشر قرارات الانضباط فيه لكن جرى علاجها، واتخذ الاتحاد قراراً بنشرها فقط عبر موقعه الرسمي.
وفيما لم تصدر لجنة الانضباط والأخلاق التابعة لاتحاد الكرة أي قرار منذ انطلاق منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كشف القاسم أن لجنة الانضباط تدرس حالياً العديد من الحالات تمهيداً لإصدار قرارات بشأنها.