نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > “اتحاد القدم”: قررنا الاكتفاء بنشر قرارات “الانضباط” عبر موقعنا الإلكتروني فقط
25/09/2019   6:59 م

“اتحاد القدم”: قررنا الاكتفاء بنشر قرارات “الانضباط” عبر موقعنا الإلكتروني فقط

+ = -
651

قرر اتحاد كرة القدم التوقف عن نشر قرارات لجنة الانضباط التابعة له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والاكتفاء فقط بنشرها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالاتحاد.

وذكر أمين عام اتحاد الكرة إبراهيم القاسم وفقا لـ”العربية”، أن إشكالية حدثت في الموقع الإلكتروني للاتحاد منعت نشر قرارات الانضباط فيه لكن جرى علاجها، واتخذ الاتحاد قراراً بنشرها فقط عبر موقعه الرسمي.

وفيما لم تصدر لجنة الانضباط والأخلاق التابعة لاتحاد الكرة أي قرار منذ انطلاق منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كشف القاسم أن لجنة الانضباط تدرس حالياً العديد من الحالات تمهيداً لإصدار قرارات بشأنها.

“اتحاد القدم”: قررنا الاكتفاء بنشر قرارات “الانضباط” عبر موقعنا الإلكتروني فقط

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885065052.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.