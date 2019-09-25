الأهلي يواصل استعداده.. وأطقم جديدة للفريق استعدادًا لمواجهة الجمعة أمام النصر

شهد المران الذي أجراه فريق الأهلي أمس الثلاثاء، استعداداً لمباراة الفريق أمام النصر الجمعة القادمة، ظهور لاعبي الفريق بأطقم جديدة لأول مرة في هذا الموسم.
وكان فريق الأهلي أجرى أمس الثلاثاء مراناً لياقياً في إطار استعداداته لمواجهة النصر يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بقيادة مدربه المؤقت الوطني صالح المحمدي، وشهد المران تطبيق عدد من الحالات الفنية.
واعتمد المحمدي تكتيك الاستحواذ على الكرة تحت الضغط وسرعة نقل الكرة من لمسة واحدة، استعداداً لموقعة الجمعة أمام النصر بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وفق “أخبار 24”.