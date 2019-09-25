أصدرت المؤسسة العامة للتقاعد مساء اليوم الأربعاء بياناً صحفياً أكّدت فيه التزامها الكامل بإيداع المعاشات التقاعدية لجميع عملائها من المتقاعدين والمستفيدين في اليوم الـ 25 من كل شهر ميلادي.
وأشارت المؤسسة إلى أنه تم إرسال جميع أوامر الدفع الخاصة بشهر سبتمبر في الموعد المحدد حسب الإجراء المتبع شهرياً، وكذلك إيداع المعاشات التقاعدية لجميع عملائها.
وأفادت بأن أحد المصارف لم يتمكن من إيداع المعاشات التقاعدية في حسابات المستفيدين لأسباب تقنية تعود للمصرف، مؤكدةً أنها تابعت الموضوع مع المصرف منذ ساعات مبكرة من صباح اليوم، وتلقّت التأكيد من إدارته بأن المشكلة التقنية حُلّت وأودعت جميع المعاشات.
وفق “أخبار 24”.