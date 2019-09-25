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أخبار محلية > بالمصادفة.. مدير صحي يساعد في إسعاف 14 مصاباً في حـادث مروري بحائل
25/09/2019   6:54 م

بالمصادفة.. مدير صحي يساعد في إسعاف 14 مصاباً في حـادث مروري بحائل

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باشر مدير إدارة الطوارئ والكوارث بمديرية الشؤون الصحية بحائل سمير الحنيني، بالصدفة، حـادثاً مرورياً لمركبة تُقل 14 فرداً من عائلة واحدة، عقب اصطدامها بشاحنة من الخلف، على طريق “حائل-العدوة”.

وقام “الحنيني” بمعاينة الحالات وفرز المصابين وتقديم إسعافات أولية لهم، مستعينا بحقيبة إسعافات كبيرة بسيارته، حتى وصول 9 سيارات إسعاف لموقع الحـادث، وفقًا لـ”سبق”، كما عاون المسعفين، حتى يُفك احتجازُ المصابين، وهو ما قام به فريق من الدفاع المدني.

وساهم الطبيب أيضا في إرشاد المتجمهرين في موقع الحـادث، بالاهتمام بالمصابين وعدم المجازفة بإخراجهم من المركبة، حتى وصول الفرق الإسعافية، حيث نُقل المصابون الـ14 إلى مستشفى محافظة الشنان ومستشفى الملك خالد بحائل.

بالمصادفة.. مدير صحي يساعد في إسعاف 14 مصاباً في حـادث مروري بحائل

أخبار محلية
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