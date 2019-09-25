استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس وزراء العراق عادل عبدالمهدي، وأقام مأدبة غداء تكريما له، كما عقدا جلسة مباحثات، أكد فيها رئيس الوزراء تضامن بلاده مع المملكة وحرصها على أمنها واستقرارها.
وخلال الجلسة نوّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر متينة وروابط راسخة. كما استعرض الجانبان مستجدات الأحداث في المنطقة، بما في ذلك الاعتداء التخريبي الذي تعرضت له منشآت نفطية في بقيق وخريص مؤخراً.
وعبر عبدالمهدي عن تضامن العراق مع المملكة وحرصه على أمنها واستقرارها، وثمّن خادم الحرمين ما أبداه “عبدالمهدي”، مُجدِداً إدانة واستنكار المملكة للتفجير في محافظة كربلاء، مقدما تعازيه ومواساته في الحادث.
وأكد خادم الحرمين وعبدالمهدي، خلال المباحثات، على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومواصلة التشاور والتنسيق في كل ما يخدم أمن البلدين ومصالحهما المشتركة.
فيديو | #خادم_الحرمين_الشريفين يستقبل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي#الإخبارية pic.twitter.com/87xtmyh94y
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 25, 2019