فتح باب التجنيد في حرس الحدود برتبة “جندي أمن ودوريات بحري”

أعلنت وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الوزارة للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمواطنين بالمديرية العامة لحرس الحدود برتبة “جندي أمن ودوريات بحري”.
وأوضح الإعلان أن العمل لمن يرشحون لشغل هذه الوظائف سيكون في المناطق البحرية لصالح قوة أمن وحماية المرافق البحرية التابعة لحرس الحدود.
ودعت الوزارة الراغبين في الالتحاق بالوظائف المعلنة للتقديم عبر بوابة “أبشر – توظيف” على الرابط التالي، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل 30/ 1/ 1441هـ وحتى يوم الخميس الموافق 4/ 2/ 1441هـ. وفق “أخبار 24”.