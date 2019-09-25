“الثقافة” تطلق مسابقة “الفلكلور الشعبي” بجوائز تتجاوز المليون ريال

أطلقت وزارة الثقافة اليوم (الأربعاء) مسابقة “الفلكلور الشعبي”، والتي تستمر لمدة شهرين بمجموع جوائز تتخطى المليون ريال.
وأوضحت الوزارة أن المسابقة تهدف لإحياء وحصر جميع أوجه التعبير الشفهي والأدائي المميز بمناطق المملكة وتنوع ثقافاتها، وذلك بالمشاركة بفيديو أو مقطع صوتي في ثلاثة مسارات محددة هي: (الرقص الشعبي، الموسيقى الشعبية، والحكايات والأساطير الشعبية).
وأشارت إلى أنه على مدى شهرين سيتم استقبال مشاركات المتسابقين من كل شرائح المجتمع عبر منصة إلكترونية متخصصة وبمجموع جوائز مليون وخمسين ألف ريال، بواقع: (350 ألف ريال لكل مسار من مساراتها الثلاثة، بحيث يفوز في كل مسار 10 فائزين).
وبينت أنه سيطلب من المتسابق المشارك في مسار “الرقص الشعبي” تسجيل رقصة شعبية تشتهر بها منطقة من مناطق المملكة، مع ذكر معلومات عنها ووصف لها، وفي مسار “الموسيقى الشعبية” فتكون المشاركات عبارة عن تسجيل لحن موسيقي أو إيقاعي مشهور وله امتداد زمني وتاريخي، فيما مسار “الحكايات والأساطير الشعبية” فتكون المشاركات عبارة عن تسجيل للمرويات الشفهية الشعبية التي تأتي في قالب سردي واضح المعالم. حسب “أخبار 24”.
وبينت أن المنصة الإلكترونية تحتوي على الشروط والأحكام الخاصة بالمسابقة، إضافة إلى شروط المشاركة في كل مسار، وتفاصيل المسارات وجوائزها وخطها الزمني.