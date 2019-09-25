نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > الديوان الملكي: وفاة الأميرة شروق بنت بندر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن
25/09/2019   2:01 م

الديوان الملكي: وفاة الأميرة شروق بنت بندر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن

+ = -
274

أعلن الديوان الملكي اليوم الأربعاء وفاة الأميرة شروق بنت بندر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود.

وأضاف الديوان أنه سيصلى عليها اليوم الأربعاء الموافق 26 / 1 / 1441هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

الديوان الملكي: وفاة الأميرة شروق بنت بندر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885065007.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.