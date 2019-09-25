الديوان الملكي: وفاة الأميرة شروق بنت بندر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن

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أعلن الديوان الملكي اليوم الأربعاء وفاة الأميرة شروق بنت بندر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود.
وأضاف الديوان أنه سيصلى عليها اليوم الأربعاء الموافق 26 / 1 / 1441هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
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