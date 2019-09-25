نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الأرصاد” تصدر عدة تنبيهات حول حالة الطقس في بعض مناطق المملكة
25/09/2019   1:59 م

“الأرصاد” تصدر عدة تنبيهات حول حالة الطقس في بعض مناطق المملكة

+ = -
261

حذرت الهيئة العامة للأرصاد من رياح نشطة مصحوبة بأتربة مثارة تضرب عدة مناطق بالمملكة، فيما تشهد مناطق أخرى ضبابا وسحبا رعدية.

ونبهت الهيئة عبر نظام الإنذار المبكر، إلى وجود نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة مصحوبة بتدن في الرؤية الأفقية على مناطق الرياض وعسير والحدود الشمالية وحائل، لافتة إلى أن بداية الإنذار سيكون من الساعة الواحدة ظهرا حتى السابعة مساء.

وتوقعت الهيئة أن تشهد منطقة المدينة المنورة سحباً رعدية ورياحاً وتدنياً في الرؤية، وذلك من الساعة الثالثة حتى التاسعة مساء، فيما تضرب الرياح النشطة منطقة تبوك، وذلك من الساعة الواحدة إلى السابعة مساء، بينما تشهد منطقة مكة المكرمة ضبابا في الفترة الصباحية. وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد” تصدر عدة تنبيهات حول حالة الطقس في بعض مناطق المملكة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885065002.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.