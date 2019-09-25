“الأرصاد” تصدر عدة تنبيهات حول حالة الطقس في بعض مناطق المملكة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد من رياح نشطة مصحوبة بأتربة مثارة تضرب عدة مناطق بالمملكة، فيما تشهد مناطق أخرى ضبابا وسحبا رعدية.
ونبهت الهيئة عبر نظام الإنذار المبكر، إلى وجود نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة مصحوبة بتدن في الرؤية الأفقية على مناطق الرياض وعسير والحدود الشمالية وحائل، لافتة إلى أن بداية الإنذار سيكون من الساعة الواحدة ظهرا حتى السابعة مساء.
وتوقعت الهيئة أن تشهد منطقة المدينة المنورة سحباً رعدية ورياحاً وتدنياً في الرؤية، وذلك من الساعة الثالثة حتى التاسعة مساء، فيما تضرب الرياح النشطة منطقة تبوك، وذلك من الساعة الواحدة إلى السابعة مساء، بينما تشهد منطقة مكة المكرمة ضبابا في الفترة الصباحية. وفق “أخبار 24”.