برانكو: وجدت لاعبين في الأهلي لا يحترمون بعضهم.. ورفضنا أمرابط من أجل بصاص

كشف مدرب الأهلي المقال الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، أنه رفض لاعب النصر نور الدين أمرابط وفضل عليه مصطفى بصاص لجديته في التدريبات، كما كشف أنه عندما جاء للأهلي وجد لاعبين لا يحترمون بعضهم البعض.
وقال برانكو، في حديث لبرنامج “في المرمى” على “العربية”، إنه عندما جاء إلى الأهلي كان يطمح في الفوز بالبطولات، خاصة وأنه سبق وفاز بـ11 بطولة قبل تدريب الأهلي، في الصين وكرواتيا وإيران.
وأكد المدرب الكرواتي، أن المحترف المغربي في صفوف النصر نور الدين أمرابط عُرض على الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، إلا أنه رفضه وفضل منح الفرصة لمصطفى بصاص الذي كان جاداً في التدريبات.
وحول وضع اللاعبين في الأهلي، بيّن برانكو أنه عندما حضر إلى الأهلي أبلغوه أن اللاعبين لا يحترمون بعضهم البعض، وأنهم يتصرفون بأنانية كل لاعب يلعب لصالحه الشخصي، دون النظر لمصلحة الأهلي، وأنه حاول علاج ذلك إلا أن الوقت لم يسعفه. وفق “أخبار 24”.
كما أشار خلال حديثه إلى أنه حاول فرض فلسفته وهي اللعب بهجومية، وكان الأهلي أفضل بين منافسيه بما فيهم فريق الهلال، خاصة في الآسيوية، معتبراً أن الأهلي كان الأفضل في المباراتين أمام الهلال في جدة والرياض، وأنهم لعبوا ضد الهلال بأسلوب الضغط في منطقة الخصم.