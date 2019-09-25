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أخبار محلية > تعرف على تفاصيل ومزايا نظام الشركات المهنية الجديد الذي أقره مجلس الوزراء
25/09/2019   11:01 ص

تعرف على تفاصيل ومزايا نظام الشركات المهنية الجديد الذي أقره مجلس الوزراء

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كشفت وزارة التجارة والاستثمار تفاصيل نظام الشركات المهنية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، مؤكدة أنه سيحفز ممارسي المهن الحرة على تأسيس الشركات المهنية واختيار أشكال الشركات وتيسير تمويلها.

وقال وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، إن صدور نظام الشركات المهنية يفتح آفاقا جديدة للكيانات المهنية، بخيارات وأنواع متعددة من الشركات، تُمكّن المهن من النمو والتوسع محليا ودوليا.

ويتضمن النظام الجديد 29 مادة، ويتيح للشركة المهنية أن تتخذ أحد أشكال الشركات الآتية: (شركة التضامن، وشركة المساهمة، وشركة التوصية البسيطة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة).

ويسمح النظام الجديد بتأسيس شركات مهنية تمارس أكثر من مهنة، وكذلك مشاركة أو مساهمة أشخاص مستثمرين غير مهنيين في الشركات المهنية، وتأسيس شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد لممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر. وفق “أخبار 24”.

ويتميز النظام الجديد بتنظيم أعمال المهنيين ويكسبهم مزيدا من الثقة والتطوير، ويشجعهم على تطوير أعمالهم واكتساب الخبرة من خلال تكوين الشراكات المهنية، كما أنه سيشجع مزيدا من الشباب، الذين يمتلكون هوايات إلى الانضمام لقطاع الأعمال عبر استغلال هواياتهم بالأعمال المهنية.

تفاصيل نظام الشركات المهنية الجديد

تعرف على تفاصيل ومزايا نظام الشركات المهنية الجديد الذي أقره مجلس الوزراء

أخبار محلية
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