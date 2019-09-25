تنفيذ حكم القتل تعزيراً في بحريني بالمنطقة الشرقية

نفذت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء بالمنطقة الشرقية حكم القتل تعزيراً بحق متهم يحمل الجنسية البحرينية، أدين بتهريب كمية من الحبوب المحظورة.
وأوضحت الداخلية في بيان لها اليوم، أن البحريني المدعو عمار عبدالعزيز منصور علي حسن، ألقي القبض عليه أثناء تهريبه كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة.
وأضاف البيان، أن التحقيق مع المذكور أسفر عن توجه الاتهام له بما نسب إليه، وأحيل للمحكمة، التي أصدرت بحقه حكم القتل تعزيراً، وأيد الحكم من المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف، وصدر أمر ملكي بتنفيذ ما صدر بحقه. وفق “أحبار 24”.