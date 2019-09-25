بالصور.. قيادة المنطقة الوسطى تشارك محافظة الخرج في احتفالات اليوم الوطني (٨٩) تحت شعار”همة حتى القمة”

شاركة قيادة المنطقة الوسطى في الاحتفالات التى أقامتها محافظة الخرج بمناسبة اليوم الوطني (٨٩) وكانت المشاركة بفرقة العروض العسكرية الحادية عشر في عدة مواقع منها مجمع الحديثي مول و أمام قصر الملك عبدالعزيز و في ساحة برج الخرج و كان الحضور مشرف وتم توزيع الهدايا بهذة المناسبة للأطفال ، كما شاركت مجموعة الشرطة العسكرية الخاصة الثانية بالخرج بالمسيرة في طريق الملك عبدالله بالدراجات النارية و عربات الشرطة العسكرية حتى انتهاء المسيرة ، سائلين الله أن ينصر جنودنا ويحمي حدودنا و يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وحكومته الرشيدة .