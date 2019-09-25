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أخبار الخرج > بالصور.. قيادة المنطقة الوسطى تشارك محافظة الخرج في احتفالات اليوم الوطني (٨٩) تحت شعار”همة حتى القمة”
25/09/2019   1:33 م

بالصور.. قيادة المنطقة الوسطى تشارك محافظة الخرج في احتفالات اليوم الوطني (٨٩) تحت شعار”همة حتى القمة”

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شاركة قيادة المنطقة الوسطى في الاحتفالات التى أقامتها محافظة الخرج بمناسبة اليوم الوطني (٨٩) وكانت المشاركة بفرقة العروض العسكرية الحادية عشر في عدة مواقع منها مجمع الحديثي مول و أمام قصر الملك عبدالعزيز و في ساحة برج الخرج و كان الحضور مشرف وتم توزيع الهدايا بهذة المناسبة للأطفال ، كما شاركت مجموعة الشرطة العسكرية الخاصة الثانية بالخرج بالمسيرة في طريق الملك عبدالله بالدراجات النارية و عربات الشرطة العسكرية حتى انتهاء المسيرة ، سائلين الله أن ينصر جنودنا ويحمي حدودنا و يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وحكومته الرشيدة .

بالصور.. قيادة المنطقة الوسطى تشارك محافظة الخرج في احتفالات اليوم الوطني (٨٩) تحت شعار”همة حتى القمة”

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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