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أخبار الخرج > بالصور.. الماضي يستقبل وفد لمعهد العلمي بالخرج بمناسبة اليوم الوطني 89
25/09/2019   10:47 ص

بالصور.. الماضي يستقبل وفد لمعهد العلمي بالخرج بمناسبة اليوم الوطني 89

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‏استقبل سعادة محافظ الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي بمناسبة اليوم الوطني 89 وفد المعهد العلمي بالخرج برئاسة سعادة المدير منصور بن سليم العضياني يرافقه مشرف النشاط الأستاذ عبدالرحمن ال تويم بصحبة بعض طلاب المعهد.

بالصور.. الماضي يستقبل وفد لمعهد العلمي بالخرج بمناسبة اليوم الوطني 89

أخبار الخرج
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