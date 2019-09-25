شاهد.. احتفالات محافظة الخرج باليوم الوطني الـ 89 للمملكة تحت “شعار همة حتى القمة”

احتفلت محافظة الخرج مساء أمس الأثنين باليوم الوطني الـ 89 للمملكة تحت شعار همة حتى القمة، وذلك بحضور سعادة محافظ محافظة الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي وعدد من مديري الإدارات والدوائر الحكومية والأعيان بالمحافظة وحضور كثيف من الأهالي والمقيمين .
وانطلقت الفعاليات بمسيرة الدراجات النارية شارك فيها كل من الشرطة العسكرية لقيادة المنطقة الوسطى وشرطة محافظة الخرج وشعبة المرور بالمحافظة وادارة الدفاع المدني بالخرج و الدوريات الامنية وعدد من محبي وهواة السيارات الكلاسيكية والمعدلة حاملين الأعلام الوطنية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.
فيما حازت فعالية كرنفال همة وطن والمقامة في الساحة الجنوبية لمبنى بلدية محافظة الخرج على حضور عدد كبير من الاهالي والمقيمين بالمحافظة بمشاركة الفود ترك وهواة السيارات الكلاسيكية والمعدلة وعدد من الموهوبين اذ خصص 30 لهذه الفعالية وعروض موسيقية للفرقة العسكرية بقيادة المنطقة الوسطى و التي لاقت تفاعل الزائرين واستحسانهم .
من جهة أخرى نالت فعالية نصب السيارات على استحسان زائريها وتفاعلهم بعد وصول عدد المشاركين لحوالي 200 مشارك كانت بسيارات متنوعة وعديدة من داخل المحافظة وخارجها وتأتي هذه الفعالية لمحاكاة هواتها من فئة الشباب وتعتمد هذه الهواية على بروز السيارة ونظافتها بشكل عام ولها تفاصيل عديدة بمواصفات خاصة كأن تحتفظ السيارة القديمة على مظهرها كما لو كانت جديدة وغيرها، وقد تم اطلاقها بعد صلاة العصر مباشرة في ساحة السوق الغربي بالمحافظة
بعد ذلك رعى محافظ الخرج احتفال المحافظة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة في ساحة البرج والذي كان بتنظيم من بلدية محافظة الخرج.
وبدأ الحفل الخطابي المعدّ بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القران الكريم، ثم ألقى محافظ الخرج كلمة رفع من خلالها التهنئة للقيادة الرشيدة باليوم الوطني، تلا ذلك قصائد شعرية بالفصحى والنبطية احتفالاً بهذه المناسبة التي نالت استحسان الحضور، ثم قدم مجموعة من الأطفال (أوبريت) تعبيراً بهذه المناسبة، وفي نهاية الحفل شارك محافظ الخرج الأهالي بالعرضة النجدية السعودية ابتهاجًا بهذه المناسبة الغالية.
يذكر بأن محافظة الخرج قد اعلنت الأربعاء الماضي عن اطلاقها لـ 15 فعالية ترفيهية واجتماعية وفنية وتراثية تحاكي جميعها اطياف وشرائح المجتمع انطلقت منذ يوم الخميس الماضي وتستمر حتى يوم الخميس المقبل.