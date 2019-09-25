الشرقية: أكثر من 480 ألف مسافر عبروا جسر الملك فهد خلال إجازة اليوم الوطني

كشف مدير جوازات جسر الملك فهد، العقيد ضويحي السهلي أن 482 ألف مسافر عبروا الجسر خلال إجازة اليوم الوطني، لافتاً إلى أن إجراءات الجوازات والجمارك في الجانبين السعودي والبحريني كانت سريعة ولم تشكل أي ازدحام.
وأوضح السهلي أن يوم الأحد كان الأعلى عدداً خلال أيام الاجازة، حيث شهد عبور 113 ألف مسافر بواقع 63 ألفاً للقادمين إلى السعودية و50 ألفاً للمغادرين، وفقاً لصحيفة “اليوم”.
وأضاف بأن كل المسارات البالغ عددها 58 مساراً كانت مفتوحة خلال أيام الإجازة، بالإضافة إلى فتح 13 مساراً عكسياً في جهة القدوم لامتصاص الأعداد الكبيرة من المسافرين وإنهاء إجراءاتهم سريعاً.