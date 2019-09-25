شاهد.. محافظ الخرمة يعلن عن بادرة تسمية أحد الشوارع باسم “معتز الحارثي”.. ورد فعل والد الأخير

أعلن محافظ الخرمة عن بادرة تسمية أحد شوارع المحافظة باسم الطالب معتز بن خويتم الحارثي الذي تـوفي على يد أحد زملائه، تقديراً لموقف والده بالعفو عن قاتـل ابنه.
وأظهر مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، محافظ الخرمة يعلن خلال فعاليات اليوم الوطني بالمحافظة عن البادرة، وكان يقف بجواره خويتم الحارثي الذي قام بتقبيل المحافظ تعبيراً عن شكره له.
محافظ محافظة #الخرمه يعلن بادرة تسمية أحد شوارع الخرمه بإسم معتز بن خويتم الحارثي #فعاليات_اليوم_الوطني pic.twitter.com/0sPMWuVLKz
— خالد الهليمه السبيعي (@Abosalman6666) September 23, 2019
وفق “أخبار 24”.