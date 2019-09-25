نظّم مركز المبادرات في مؤسسة “مسك الخيرية” أول أمس (الإثنين)، ماراثون مسك للدراجات الهوائية بمشاركة 735 شاباً، وذلك على مسافة طولها 20 كيلو مترا شمال العاصمة تزامناً مع اليوم الوطني الـ89 للمملكة.
ويأتي ذلك للمساهمة في نشر ثقافة ممارسة الرياضات المجتمعية وتعزيز الولاء والانتماء لدى الأفراد، حيث حمل المشاركون الأعلام والشعارات الوطنية تعبيراً عن فرحتهم باليوم الوطني.
وقبل إطلاق الماراثون بقيادة 45 قائداً، أقامت مبادرة التواصل المجتمعي التابعة للمركز، ورشة عمل مبسطة حول أهمية وفوائد ممارسة الرياضة، للمساهمة في إيجاد وعي مجتمعي بأهمية الرياضة الجماعية.
كما تم تزويد المشاركين بمعلومات ونصائح خاصة بالماراثون، حيث حمل الجميع اسوارات مرقمة حسب كل مجموعة، بحيث يسير الجميع بشكل انسيابي وآمن.
وفق “أخبار 24”.