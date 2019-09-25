شهد مقر ديوان إمارة القصيم أمس (الثلاثاء)، تكريم أمير المنطقة فيصل بن مشعل لرجل الأمن ناصر بن جارالله الغفيص؛ نظير حسه الأمني العالي في إنقاذه الطفلة جوان الغلفص أثناء مرور مسيرة الاحتفال باليوم الوطني في بريدة.
وبحضور والد الطفلة “جوان” ومدير شرطة القصيم، ثمّن أمير المنطقة جهود الغفيص الذي ظهر في مقطع فيديو متداول يتحرك لإبعاد حمامة كانت قد حطّت على الطريق أمام المسيرة، ومالبث حتى انتبه لتوجّه الطفلة نحو الموكب فأنقذها.
من جانبه، قال الغفيص عن الـواقعة أنه أثناء إبعاده الحمامة عن الطريق، سمع صوت صراخ الطفلة فهرع لينقذها لتدارك الخطر قبل وقوعه.
وفق “أخبار 24”.