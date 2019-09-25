التحالف: سقوط صاروخين باليستيين داخل الأراضي اليمنية

أصدر المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي بياناً إلحاقياً بشأن إطلاق الميليشيا الحوثية صاروخين باليستيين.
وأوضح أن الميليشيا الحوثية أطلقت مساء اليوم (الثلاثاء) صاروخين باليستيين من صنعاء وسقطا داخل الأراضي اليمنية في محافظتي عمران وصعدة.
وكان المالكي قد أعلن في وقت سابق من اليوم عن إطلاق الميليشيا الحوثية صاروخا باليستيا من مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران وسقوطه في محافظة صعدة.وفق “أخبار 24”.
وشدد المتحدث باسم التحالف على أن قيادة التحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير القدرات الباليستية الحوثية؛ لحماية المدنيين بالداخل اليمني وحماية الأمن الإقليمي والدولي.