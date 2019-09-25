ترامب: حان الوقت لكي يتوقف قادة إيران عن تهديد جيرانهم.. والعقوبات مستمرة حتى تغيّر سلوكها

خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الثلاثاء، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب المجتمع الدولي إلى تشديد الخناق على الاقتصاد الإيراني، واصفاً النظام الإيراني بـ”القمعي”.
وشدّد ترامب على عدم رغبته في استخدام القوة، قائلاً: “الولايات المتحدة أكبر قوة في العالم وآمل ألا نضطر لاستخدام قوتنا”، مؤكداً على استعداد بلاده لإقامة علاقات صادقة مع من يسعى للسلام.
وفيما يتعلّق بالهجمات التي استهدفت منشأتي “أرامكو” في بقيق وخُرَيص، قال ترامب: “فرضنا عقوبات كبيرة على المصرف المركزي الإيراني بعد هجوم أرامكو”، مضيفاً أن العقوبات ستستمر على إيران حتى تغيّر من سلوكها الحالي.حسب “أخبار 24”.
وأكّد الرئيس الأمريكي على ضرورة منع إيران من الوصول إلى سـلاح نووي، مضيفاً: “ولهذا السبب انسحبنا من الصفقة الايرانية النووية السيئة والفاشلة، فقد حان الوقت لكي يتوقف قادة إيران عن تهديد جيرانهم”.