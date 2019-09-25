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أخبار الخرج > سجن الخرج يحتفلون باليوم الوطني 89
25/09/2019   2:39 ص

سجن الخرج يحتفلون باليوم الوطني 89

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قام مدير ادارة سجن محافظة الخرج العقيد/جابر بن جلوي المطيري ومنسوبي ادارته والسجناء بإقامة حفل بمناسبة اليوم الوطني ٨٩
اشتمل الحفل على النشيد الوطني والشيلات الوطنية والالعاب الحركية الممتعة وتوزيع الهدايا وحمل الاعلام الوطنية .

سجن الخرج يحتفلون باليوم الوطني 89

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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