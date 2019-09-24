كشفت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الثلاثاء، عن خلل مصنعي قد يؤدي إلى خطر نشوب حريق أثناء القيادة في الظروف الشاقة في 16.5 ألف مركبة.
وأوضحت الوزارة أن المركبات المستدعاة منها 16.4 ألف مركبة من نوع فورد اكسبديشن موديل 2015-2017 ، و154 مركبة من نوع لينكون نافيجيتور موديل 2015-2016.
ودعت الوزارة عموم المستخدمين لهذا النوع من المركبات إلى التوقف الفوري عن استخدامها لحين مراجعة الوكلاء وعمل الإصلاحات اللازمة، مشيرةً إلى أنها باشرت فتح تحقيق فوري وتكوين فريق فني للوقوف على تلك الحالات.
وبيّنت نتائج التحقيق الفني وجود خلل مصنعي قد يؤدي إلى احتمالية حدوث تسربات لأبخرة الوقود من المحرك، وذلك بعد تشغيله لأكثر من 3 ساعات وخلال صعود المرتفعات، حيث قد لا تستجيب دواسة الوقود وتبدأ المركبة في الاشتعال.
وأكدت “التجارة” التزام الشركة والوكلاء بخطة زمنية لمعالجة العيوب التصنيعية واستمرار صرف مركبات بديلة للمتضررين لحين الانتهاء من معالجة الخلل في مركباتهم، وذلك بعد تلقّيها 5 بلاغات في عسير وبلاغين في المدينة المنورة.
وفق “أخبار 24”.