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أخبار محلية > حاولت إنقاذه لكنها لحقت به.. مصرع طفل وعمته بصعق كهربائي في حديقة عامة بالرياض
24/09/2019   9:18 م

حاولت إنقاذه لكنها لحقت به.. مصرع طفل وعمته بصعق كهربائي في حديقة عامة بالرياض

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تسبب صعق كهربائي في مصرع طفل يبلغ من العمر 10 سنوات وعمته التي لحقت به أثناء محاولتها إنقاذه في حديقة الملك عبدالله بحي الملز بمدينة الرياض.

وأوضح والد الطفل المواطن نايف الغويري، وفقاً لـ”سبق”، أن ابنه تعرض لصعق كهربائي أودى بحياته، أثناء محاولته اللحاق بالكرة التي كان يلهو بها بعد أن تدحرجت إلى النافورة، مشيراً إلى أن عمته حاولت إنقاذه لكنها صُعقت هي الأخرى ولفظت أنفاسها الأخيرة.

وأبدي المواطن الغويري استياءه بسبب الإهمال وعدم وجود صيانة أو فرق إسعافية داخل الحديقة، حيث طالب بفتح تحقيق في الحادث ومحاسبة الجهات المقصرة.

فيما صُلي على الضحيتين بعد صلاة عصر أمس (الإثنين)، في مسجد الراجحي، ثم ووري جثماناهما الثرى في مقبرة النسيم.

حاولت إنقاذه لكنها لحقت به.. مصرع طفل وعمته بصعق كهربائي في حديقة عامة بالرياض

أخبار محلية
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