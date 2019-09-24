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أخبار الخرج > العقيلي : الْيَوْمَ الوطني وتاريخ توحيد المملكة
24/09/2019   8:13 م

العقيلي : الْيَوْمَ الوطني وتاريخ توحيد المملكة

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أكد فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي في محاضرة له بعنوان تاريخ توحيد المملكة بمناسبة الْيَوْمَ الوطني ٨٩ في اثنينية الشيخ حمود الذيبب في العاصمة الرياض بان تاريخ الملك عبدالعزيز كبير وعظيم في توحيده لهذه البلاد والذي انطلق من دخول الرياض سنة ١٣١٩ ثم ضم منطقة جنوب نجد سنة١٣٢٠ ثم ضم أقاليم الشعيب والمحمل والوشم وسدير والسر وعالية نجد سنة ١٣٢١ ثم ضم منطقة القصيم سنة١٣٢٢ ثم ضم الاحساء والقطيف وشرق البلاد سنة ١٣٣١ ثم ضم منطقة عسير من سنة١٣٣٨الى سنة١٣٤٠ ثم ضم الحجاز سنتي ١٣٤٣-١٣٤٤ ثم ضم جازان سنة ١٣٤٩ ثم ضم نجران سنة ١٣٥٣ ، ذكرا الشيخ العقيلي موجزاً لتاريخ ابنائه الملوك البررة رحمهم الله منتهيا بهذا العهد الزاهر عهد الوالد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ، والذي يعاونه ويساعده عضده ونجله رجل المستقبل ولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رعاه الله ، مؤكدا على شعار الْيَوْمَ الوطني بالهمة نصل القمة بقيادة المليك المفدى وولي عهده القوي أيديهما الله .

العقيلي : الْيَوْمَ الوطني وتاريخ توحيد المملكة

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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