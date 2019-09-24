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أخبار الخرج > بالصور.. منسوبي مكتب العمل بالخرج يحتفلون باليوم الوطني 89
24/09/2019   8:11 م

بالصور.. منسوبي مكتب العمل بالخرج يحتفلون باليوم الوطني 89

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احتفى مكتب العمل بمحافظةالخرج ، بذكرى اليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية، وذلك بمقر المكتب.
ورفع مدير المكتب حسن بن محمد العسيري، في كلمته بهذه المناسبة التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بهذه المناسبة السعيدة.

وحمد الله أن هيأ لهذا الوطن العزيز قادة أوفياء جعلوا رضا الله غايتهم ومصلحة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار . وإن هذا اليوم تنبض فيه قلوبنا بالفرح، يوم يبعث في النفوس الأمل والقوة والفخر، يوم للاعتزاز بماضي هذا الوطن، وللفخر بحاضره الجميل، ويوم نجدد فيه العهد على المضي قدماً نحو تحقيق أهدافه السامية.
من جانبهم عبر منسوبي ومنسوبات المكتب عن مشاعرهم وفرحتهم والاعتزاز والفخر بوطنهم سائلين الله أن يديم على هذه البلاد الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة.

بالصور.. منسوبي مكتب العمل بالخرج يحتفلون باليوم الوطني 89

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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