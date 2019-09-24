“التحالف”: الميليشيا الحوثية أطلقت صاروخاً باليستياً من عمران وسقط في صعدة

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت ظهر اليوم الثلاثاء صاروخاً باليستياً من مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، وسقط في محافظة صعدة.
وأوضح المالكي أن الميليشيات استخدمت الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، مشيراً إلى استمرارها في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وتأثيرها المباشر على التجمعات السكانية وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمني.
وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي. وفق “أخبار 24”.