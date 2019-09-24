تعرف على أكثر الأوسمة والرموز المستخدمة في تويتر للاحتفال باليوم الوطني

أطلق موقع “تويتر” عدداً من الأنشطة التفاعلية وميزات جديدة وذلك احتفاءً باليوم الوطني السعودي 89.
كما أطلق رمزاً تعبيرياً للعلم السعودي يظهر عند التغريد باستخدام أحد وسوم اليوم الوطني خلال شهر سبتمبر 2019.
وكشف “تويتر” أن مستخدميه غردوا بالرمز التعبيري للعلم السعودي بأكثر من 3 ملايين مرة منذ سبتمبر الماضي 2018.
وأعلن وفق “أخبار 24” عن أكثر الوسوم والرموز التعبيرية استخداماً في الموقع حول اليوم الوطني السعودي في الفترة التي سبقت الاحتفال، وتحديدًا الأسبوعين الماضيين حيثُ جاءت كالتالي:
الوسوم الأكثر استخداماً على تويتر:
1. #اليوم_الوطني89
2. #اليوم_الوطني_السعودي
3. #اليوم_الوطني_السعودي_89
4. #اليوم_الوطني
5. #همة_حتى_القمة
الرموز التعبيرية الأكثر تغريداً بها:
1.العلم السعودي 🇸🇦
2.القلب الأخضر 💚
3.وجه مبتسم بعيون قلب 😍
4.القلب الأحمر ❤️
5.القلب الأسود 🖤