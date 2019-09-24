بالفيديو.. الأميرة “لنا” تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة لوالدها الأمير الراحل سعود الفيصل

روت الأميرة لنا بنت سعود الفيصل لحظات وفاة والدها، وقالت إنها لسبب لا تعلمه لم تتمكن من النوم في تلك الليلة من أيام رمضان، وظلت مستقيظة حتى التاسعة صباحاً، عندما أبلغوها بأن والدها لديه موعد مهم ولم ينهض من النوم بعد.
وأضافت الأميرة لنا، خلال الفيلم الوثائقي “سعود” الذي عرض على “MBC1″، أن والدها في تلك الليلة لم يشك من أي أعراض صحية، وأنها ظنت عندما أبلغوها بأنه ما زال نائماً أنهم خافوا أن يدخلوا عليه، فذهبت ودخلت عليه، ووجدته قد فارق الحياة، فطلبت الاتصال بالإسعاف على الفور، وجرى نقل جثمانه إلى المستشفى. وفق “أخبار 24”.
أما شقيقه الأمير تركي الفيصل، فأكد أن الراحل سعود الفيصل لم يكن قبيل وفاته يشكو من أي أعراض صحية، وأنه زاره في مكان إقامته الذي اختاره بعد تركه وزارة الخارجية، وكانت له بعض المراجعات الصحية، وكان في فترة نقاهة بعد عملية أجراها في بداية العام الذي توفي فيه، وأنه بقي معه 10 أيام ولم يلحظ عليه أي أعراض صحية.
فيما أكدت اثنتان من شقيقاته أن الأمير الراحل كان قد تعافى وتحسنت حالته الصحية تماما، وأنه كان من المنتظر أن يعود بعد رمضان حسب تأكيده، إلا أنهن فوجئن بنبأ وفاته من ابنته الأميرة لنا.
الأميرة لنا تكشف اللحظات الأخيرة لأبيها الأمير الراحل سعود الفيصل#سعود_الأوطان #مركز_الملك_فيصل@Kfcris#همة_حتى_القمة#mbc1 pic.twitter.com/Fws3flEjgT
— MBC1 (@mbc1) September 23, 2019
ما آخر كلمة قالها الراحل #سعود_الأوطان لأخيه الأمير تركي الفيصل؟#مركز_الملك_فيصل@Kfcris#همة_حتى_القمة#mbc1 pic.twitter.com/YxhYHrRXNR
— MBC1 (@mbc1) September 23, 2019