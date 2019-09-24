تكثف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وتحديدا وحدة الطيب والبخور، جهودها لتطييب وتبخير كافة المواقع بالمسجد الحرام بأكثر من 60 مبخرة يومياً بواقع 60 كيلو من العود.
حيث تواصل وحدة الطيب والبخور تطييب المسجد الحرام وجنباته الطاهرة والكعبة الشريفة ومرتاديه تعظيمًا وإجلالاً لبيت الله الحرام واهتمامًا بشؤون القاصدين من المصلين والمعتمرين.
وتستخدم الوحدة أفخر أنواع العود المعتق والسيوفي وبخور كلمتان وبخور موركي دبل سوبر، تستهلك يومياً لتطييب بيت الله الحرام، بالإضافة إلى 20 تولة مخصصة للحجر الأسود والملتزم والركن اليماني.
وفق “أخبار 24”.