بالفيديو.. برج خليفة يتزين بألوان العلم السعودي احتفالاً باليوم الوطني للمملكة

تزينت عدد من الأماكن الحيوية في مدينة دبي، أمس (الإثنين)، باللون الأخضر احتفالاً باليوم الوطني السعودي الـ 89، في لفتة تعكس عمق العلاقة التي تربط بين البلدين.
وشملت الاحتفالات باليوم الوطني السعودي في دبي، إنارة واجهة “برج خليفة” بألوان علم المملكة، كما احتفت نافورة دبي برقصات مائية مميزة احتفالاً بهذه المناسبة.
وكان العاملون في مطار دبي قد استقبلوا المواطنين السعوديين بالهدايا التذكارية والورود، في لفتة لاقت ترحيباً واسعاً. وفق “أخبار 24”.
احتفالات #اليوم_الوطني_للمملكة_العربية_السعودية تنطلق مع إضاءة #برج_خليفة لهذه المناسبة الرائعة! #معاً_ابداً
The #SaudiNationalDay celebrations in full swing as #BurjKhalifa lights up for the grand occasion pic.twitter.com/b3WYVIiNMt
— Burj Khalifa (@BurjKhalifa) September 23, 2019
والشعب كله يردد عاش سلمان
نافورة دبي تتراقص احتفالاً بالمملكة العربية السعودية في عامها التاسع والثمانون#اليوم_الوطني_للمملكة_العربية_السعودية#معاً_أبداً#TheDubaiFountain peaking with pride and joy during the 89th #SaudiNationalDay celebrations pic.twitter.com/sZiOaJWwvE
— Burj Khalifa (@BurjKhalifa) September 23, 2019