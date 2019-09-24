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أخبار محلية > بالفيديو.. برج خليفة يتزين بألوان العلم السعودي احتفالاً باليوم الوطني للمملكة
24/09/2019   1:28 م

بالفيديو.. برج خليفة يتزين بألوان العلم السعودي احتفالاً باليوم الوطني للمملكة

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تزينت عدد من الأماكن الحيوية في مدينة دبي، أمس (الإثنين)، باللون الأخضر احتفالاً باليوم الوطني السعودي الـ 89، في لفتة تعكس عمق العلاقة التي تربط بين البلدين.

وشملت الاحتفالات باليوم الوطني السعودي في دبي، إنارة واجهة “برج خليفة” بألوان علم المملكة، كما احتفت نافورة دبي برقصات مائية مميزة احتفالاً بهذه المناسبة.

وكان العاملون في مطار دبي قد استقبلوا المواطنين السعوديين بالهدايا التذكارية والورود، في لفتة لاقت ترحيباً واسعاً. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. برج خليفة يتزين بألوان العلم السعودي احتفالاً باليوم الوطني للمملكة

أخبار محلية
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