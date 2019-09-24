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أخبار محلية > الرئيس التنفيذي لـ”نيوم”: اكتمال العمل بالمطار وإطلاق العمل بالمجمعات السكنية للعاملين بالمشروع
24/09/2019   1:27 م

الرئيس التنفيذي لـ”نيوم”: اكتمال العمل بالمطار وإطلاق العمل بالمجمعات السكنية للعاملين بالمشروع

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أكد الرئيس التنفيذي لمشروع “نيوم” المهندس نظمي النصر، اكتمال مطار “خيلج نيوم” بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني 89 للمملكة، وإطلاق العمل في المجمعات السكنية للعمالة التي ستنتقل لتطوير المشروع.

وقال النصر إنه يبشر المواطنين بمناسبة اليوم الوطني بقرب الانتهاء من الخطط الإستراتيجية لمشروع “نيوم”، مؤكداً أنهم يعملون ليل نهار من أجل أن يكون العام القادم 2020 هو عام بداية الزخم الفعلي لمشروعات نيوم، مشيراً إلى أن هذه المشروعات ستكون شاهداً على همة السعوديين لبناء مسقبل واعد لبلدهم.

وتابع الرئيس التنفيذي لشركة “نيوم”، أن أول الأهداف التي تحققها مشروعات “نيوم” للمملكة، هي تطوير الكوادر البشرية ليكونوا جزءاً من الفريق الذي يبني أضخم المشاريع في تاريخ البشرية، مشيراً إلى مبادرات الشركة الاجتماعية، مثل ابتعاث كوادر سعودية لدراسة البكالوريوس في أمريكا بتخصصات حددت لخدمة أهداف المشروع. وفق “أخبار 24”.

الرئيس التنفيذي لـ”نيوم”: اكتمال العمل بالمطار وإطلاق العمل بالمجمعات السكنية للعاملين بالمشروع

أخبار محلية
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