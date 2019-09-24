شهدت منطقة عسير عرضا عسكريا للقوات المسلحة بمناسبة اليوم الوطني 89، واحتفاءً بأُسر أهالي أبطال الحد الجنوبي.
ووثقت صور ومقاطع فيديو نشرتها إمارة عسير جانبا من الاستعراض الذي شاركت فيه كتائب من القوات المسلحة وعدد من الآليات العسكرية بالإضافة لعروض القوات الجوية التي شهدتها سماء المنطقة.
واحتشد العديد من أهالي المنطقة حاملين أعلام المملكة ومعبرين عن فخرهم واعتزازهم بالقوات المسلحة وسط أهازيج تصدح بحب الوطن.
الأمير تركي بن طلال:
ما شهدته المنطقة من فرح وتفاعل في هذا اليوم هو التوجيه الوارد من القيادة الرشيدة بأن يكون احتفال عسير على شرف الأبطال من الجنود البواسل، وتقديراً للمصابين وأسر الشهداء والرواد، ضيوف الشرف لهذا الاحتفال.#يوم_الوطن_في_عسير#اليوم_الوطني_89 #همة_حتى_القمة pic.twitter.com/VScE83uFq7
— إمارة منطقة عسير (@emartasir) September 24, 2019
في ظل سلمان الحزم وفي وطن العز : اهازيج الشعب تصدح بحب الوطن🇸🇦.#يوم_الوطن_في_عسير#اليوم_الوطني_89 #همة_حتى_القمة pic.twitter.com/4e8AHQedHV
— إمارة منطقة عسير (@emartasir) September 24, 2019
وفق “أخبار 24”.