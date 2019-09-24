20 دقيقة تذيب الخلاف بين سييرا والبيشي

أذاب أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد، الخلاف بين المدرب التشيلي لويس سييرا واللاعب عبدالعزيز البيشي، وأنهى كل شيء بينهما خلال اجتماعه بهما أمس الذي استمر نحو 20 دقيقة، ما حدا بالأخير إلى الانخراط في التدريبات مع زملائه تأهبا لمواجهة الشباب الجمعة المقبل في الجولة الخامسة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وكان سييرا قد استبعد البيشي من نزال الهلال 1 / 3 في الجولة الماضية، ما أحدث خلاف بينهما، ولا سيما أنه ظل يعتمد دائما على مواطنه لويس خيمينيز الذي تم الاستغناء عنه قبل المباراة.
يشار إلى أن إدارة الاتحاد احتفلت أمس مع الجهاز الفني واللاعبين قبل بداية التدريب باليوم الوطني السعودي.
من ناحية أخرى، خاطب الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي إدارة نادي الاتحاد لإيضاح ما ورد في الحديث التلفزيوني للحائلي، الذي ذكر خلاله أن ثلاثة إعلاميين طلبوا منه مساعدات مالية، ولم يجدوا تجاوبا منه فبدأوا في محاربته واستخدام المنبر الإعلامي ضده والتركيز على السلبيات فقط، وجاء في بيانه “أنه تمت مخاطبة إدارة النادي بصورة عاجلة لإيضاح ما تم الحديث عنه والتحقق منه، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبت ذلك لضمان عدم المساس بنزاهة الإعلام الرياضي وصورته الحقيقية”، مؤكدا رفضه أي اتهام أو إساءة إلى الزملاء الإعلاميين. وفق “الإقتصادية”.
وكان الحائلي قد كتب في حسابه في “تويتر” “تابعت ردود فعل عدد كبير منكم لحديثي الفضائي ولمست مع الأسف أن هناك من يسعون للخروج بحديثي عن نطاقه، وأود أن أوضح بعض الأمور التي وقع فيها لبس خاصة ما يتعلق بالإعلام الاتحادي، فإن الإعلام الذي عنيته بحديثي هو الإعلام الذي يسعى إلى القفز على تاريخ العميد وثوابته ولا أعني به الإعلام الاتحادي كاملا، وحددت ووجهت ذلك إلى ثلاثة أشخاص ولدي ما يثبت ذلك ولم أرم به لكامل الإعلام الاتحادي الذي ظل واجهة مسيرة النادي وحمل المسؤولية بكل أمانة وشرف، أما الإعلام الاتحادي العريق والمؤثر فقد ظل دائما المرآة التي تعكس واقع العميد وشفافية العمل به حتى أصبح من أهم سماته طوال تاريخه، فهؤلاء نقدر لهم دورهم دائما ونحفظ لهم نزاهة وقيمة أقلامهم”.