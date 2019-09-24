مـساعٍ أهلاويـة لحـل خلاف عبدالغني والمحمدي

كشفت مصادر لـ»دنيا الرياضة» أن إدارة النادي الأهلي تحاول حل الخلاف الحاصل بين مدرب الفريق الكروي الأول الوطني صالح المحمدي واللاعب حسين عبدالغني بشكل سريع مع المدرب ليتمكن اللاعب من دخول التدريبات الجماعية.
وقد استبعد المدرب الوطني صالح المحمدي، اللاعب حسين عبدالغني من قائمته وأصبح خارج حساباته الفنية خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب تعمده مخالفة تعليمات الجهاز الفني في أول تدريب يشرف عليه المحمدي بعد إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.
وأكدت المصادر ذاتها أن هناك خلافا بسيطا بين اللاعب والمدرب حدث في أول حصة تدريبية، وذلك عندما طلب المدرب من اللاعبين تنفيذ بعض التدريبات إلا أن عبدالغني خالف التعليمات ولم ينفذها وغادر التدريبات وهو ما أغضب المدرب.
من جهة أخرى، احتفل لاعبو الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي باليوم الوطني السعودي التاسع والثمانين، بحضور رئيس النادي المهندس أحمد الصائغ، والرئيس التنفيذي الدكتور أحمد نور، والمدير التنفيذي لكرة القدم أحمد بامعوضة، وذلك قبل مواجهة الأهلي والانتصار الودية، التي أقيمت قبل أمس على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي والتي انتهت بنتيجة 4 – 1 لصالح الأهلي سجل أهداف الفريق الأهلاوي سلطان مندش (24)، وعبدالرحمن غريب (27) (90)، وسلمان المؤشر(73)، وشهدت المباراة الودية مشاركة المدافع معتز هوساوي في أول ظهور له بعد تعافيه من العارض الصحي الذي غاب على أثره الموسم الماضي.