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اخبار رياضية > الهلال يخفي المكافآت
24/09/2019   1:22 م

الهلال يخفي المكافآت

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قررت إدارة نادي الهلال عدم الإفصاح عن قيمة المكافآت المالية الاستثنائية، سواءً للاعبين قبل المباريات أو لوسائل الإعلام بعدها، طبقاً لما ذكرته مصادر “الرياضية”.وتهدف الخطوة، حسب المصادر، إلى تجنيب الفريق الأول لكرة القدم الضغوط، وإضفاء السرية على شؤونه الداخلية.

في سياق آخر، غاب محمد الشلهوب، قائد الهلال، بإذنٍ إداري عن استئناف الحصص التدريبية أمس، لتصويره إعلاناً دعائياً لشركة “إعمار” العقارية الإماراتية، الراعي الرئيس للفريق. وكان الشلهوب وصل إلى مدينة دبي أمس الأول، تزامناً مع حصول الفريق على إجازة ليوم واحد.

الهلال يخفي المكافآت

اخبار رياضية
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